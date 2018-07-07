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السبت، 07 يوليه 2018 08:53 م
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اليوم السابع: نتيجة الثانوية فى المدارس الأسبوع المقبل

السبت، 07 يوليه 2018 07:07 م
اليوم السابع: نتيجة الثانوية فى المدارس الأسبوع المقبل اليوم السابع غدا
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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار والتحقيقات والتغطيات الهامة على رأسها " نتيجة الثانوية فى المدارس الأسبوع المقبل.. الرئيس يعلن المشروع القومى للتعليم الشهر الجارى.. بدء العام الدراسى الجديد 22 سبتمبر.. وتحديد الأوائل خلال أيام.

 

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اليوم السابع

 


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اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالمدارس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالحليم

القاهره

ممتاز

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