اليوم السابع: نتيجة الثانوية فى المدارس الأسبوع المقبل

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار والتحقيقات والتغطيات الهامة على رأسها " نتيجة الثانوية فى المدارس الأسبوع المقبل.. الرئيس يعلن المشروع القومى للتعليم الشهر الجارى.. بدء العام الدراسى الجديد 22 سبتمبر.. وتحديد الأوائل خلال أيام.

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