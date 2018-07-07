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السبت، 07 يوليه 2018 12:18 ص
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اليوم.. الحكم على اللبنانية منى المذبوح بتهمة التطاول على الشعب المصرى

السبت، 07 يوليه 2018 12:00 ص
اليوم.. الحكم على اللبنانية منى المذبوح بتهمة التطاول على الشعب المصرى اللبنانية منى المذبوح - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تصدر اليوم السبت محكمة جنح  مصر الجديدة، حكمها  اللبنانية منى المذبوح بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

كان النائب العام قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون

 

وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.


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7 يوليو.. الحكم على اللبنانية منى مذبوح بتهمة التطاول على الشعب المصرى

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