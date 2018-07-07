اليابان والاتحاد الأوروبى يعززان التعاون فى مجال الأمن الإلكترونى

أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان والاتحاد الأوروبى يعملان على تعزيز التعاون فى مجال الأمن الإلكترونى قبيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقررة فى طوكيو 2020.



وأوضحت كيودو أن منظمى دورة الألعاب السابقة واجهوا عددًا هائلاً من الهجمات الإلكترونية تقدر بنحو 500 مليون هجمة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية فى ريو 2016 التى أقيمت فى البرازيل، وكذلك 200 مليون فى دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012 التى أقيمت فى لندن.. مشيرة إلى أن الهجمات أصبحت أكثر تعقيدًا وتطورًا مع تقدم التكنولوجيا.



وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية فى طوكيو قد واجهت قرصنة عام 2015، ما جعل موقعها الإلكترونى غير متاح لأكثر من 12 ساعة.