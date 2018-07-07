الولايات المتحدة تطلب من موظفيها غير الأساسيين مغادرة نيكاراجوا

(أ ف ب)

أمرت الولايات المتحدة الجمعة جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة نيكاراجوا التى تشهد اضطرابات وسط احتجاجات ضد الحكومة وأعمال عنف خلفت 230 قتيلا، بحسب ما أعلنته سفارتها فى نيكاراجوا.

وقال بيان السفارة ان الولايات المتحدة "أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين" وحضت مواطنيها على اعادة النظر في خطط السفر الى نيكاراجوا نظرا "للجرائم والاضطرابات الاهلية والامكانيات الصحية المحدودة".

وحذر البيان من أن "قوات موازية للشرطة مدججة بالسلاح تسيطر عليها الحكومة وبملابس مدنية، يصل عددها أحيانا الى المئات، تعمل فى أجزاء كبيرة من البلاد ومنها فى نيكاراجوا" ونصح الرعايا بتجنب المظاهرات التى بدأت فى أبريل.

ويطالب المتظاهرون بتقديم موعد الانتخابات أو استقالة الرئيس دانيال اورتيجا الذي يتهمونه بالتسلط مع زوجته ونائب الرئيس روزاريو موريو.

وتعتزم الحكومة تنظيم مسيرة بعد ظهر السبت فيما دعا تحالف المعارضة إلى تظاهرة الخميس المقبل يليها إضراب عام لمدة 24 ساعة الجمعة.

وعقب بدء التظاهرات الأولى، أمرت الولايات المتحدة أقارب الموظفين الدبلوماسيين بالمغادرة، كما زادت ضغوطها على اورتيغا لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام المتعثرة.

وفرضت الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناجوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس على خلفية دورهما فى قتل وضرب محتجين.

كما فرضت عقوبات على خوسيه فرنسيسكو لوبيز سينتينو، المدير التنفيذى لإحدى شركات النفط، الذي تقول الخزانة الأمريكية أنه اختلس ملايين الدولارات من شركتين مرتبطتين بالحكومة لحسابه وحساب قادة نيكاراجوا.