video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تطلب من موظفيها غير الأساسيين مغادرة نيكاراجوا

السبت، 07 يوليه 2018 08:55 ص
الولايات المتحدة تطلب من موظفيها غير الأساسيين مغادرة نيكاراجوا مظاهرات نيكاراجوا
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أمرت الولايات المتحدة الجمعة جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة نيكاراجوا التى تشهد اضطرابات وسط احتجاجات ضد الحكومة وأعمال عنف خلفت 230 قتيلا، بحسب ما أعلنته سفارتها فى نيكاراجوا.

وقال بيان السفارة ان الولايات المتحدة "أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين" وحضت مواطنيها على اعادة النظر في خطط السفر الى نيكاراجوا نظرا "للجرائم والاضطرابات الاهلية والامكانيات الصحية المحدودة".

وحذر البيان من أن "قوات موازية للشرطة مدججة بالسلاح تسيطر عليها الحكومة وبملابس مدنية، يصل عددها أحيانا الى المئات، تعمل فى أجزاء كبيرة من البلاد ومنها فى نيكاراجوا" ونصح الرعايا بتجنب المظاهرات التى بدأت فى أبريل.

ويطالب المتظاهرون بتقديم موعد الانتخابات أو استقالة الرئيس دانيال اورتيجا الذي يتهمونه بالتسلط مع زوجته ونائب الرئيس روزاريو موريو.

وتعتزم الحكومة تنظيم مسيرة بعد ظهر السبت فيما دعا تحالف المعارضة إلى تظاهرة الخميس المقبل يليها إضراب عام لمدة 24 ساعة الجمعة.

وعقب بدء التظاهرات الأولى، أمرت الولايات المتحدة أقارب الموظفين الدبلوماسيين بالمغادرة، كما زادت ضغوطها على اورتيغا لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام المتعثرة.

وفرضت الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناجوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس على خلفية دورهما فى قتل وضرب محتجين.

كما فرضت عقوبات على خوسيه فرنسيسكو لوبيز سينتينو، المدير التنفيذى لإحدى شركات النفط، الذي تقول الخزانة الأمريكية أنه اختلس ملايين الدولارات من شركتين مرتبطتين بالحكومة لحسابه وحساب قادة نيكاراجوا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المعارضة فى نيكاراجوا تدعو لإضراب عام الجمعة المقبلة

واشنطن تعلن فرض عقوبات على مسؤولين فى نيكاراجوا

صور.. استمرار المظاهرات فى نيكاراجوا ضد سياسة الحكومة

صور.. مقتل متظاهر وإصابة 11 آخرين خلال مظاهرات حاشدة فى نيكاراجوا

صور.. استمرار المظاهرات الحاشدة فى نيكاراجوا المطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا

صور.. استمرار المظاهرات الحاشدة فى نيكاراجوا المطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا

اخبار عالميه

مظاهرات نيكاراجوا

مظاهرات

الولايات المتحده الامريكيه

دونالد ترامب




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة