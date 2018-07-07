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"الوفد": غلق جريدة الحزب غير مطروح رغم تراجع توزيعها

السبت، 07 يوليه 2018 03:30 ص
"الوفد": غلق جريدة الحزب غير مطروح رغم تراجع توزيعها رئيس حزب الوفد
كتب محمد السيد
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قال ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد، إن فكرة غلق جريدة الحزب غير مطروحة للنقاش رغم تراجع توزيع الصحيفة الورقية خلال الآونة الأخيرة، بسبب منافسة مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والارتفاع المتزايد فى أسعار الورق وتكاليف الطباعة

 

وأوضح قورة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة صناعة الصحافة الورقية لا تتوقف عند الصحف الحزبية، وإنما تمتد أثر الأزمة على الصحف القومية والخاصة التى تعانى من أزمة ارتفاع سعر الورق عالميًا، والذى شهد مؤخرًا زيادة أخرى، قُدرت بنحو 45%.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه حزب التجمع أنه يدرس قرار وقف إصدار جريدة الأهالى، بعد زيادة سعر الورق المطبوع.


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