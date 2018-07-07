النيابة توجه لجنة هندسية لمراجعة اشتراطات الوقاية من الحرائق بمستشفى الحسين

كتبت دينا الحسينى

بدأت النيابة التحقيقات فى حريق مستشفى الحسين، الذى نشب اليوم، السبت، بسماع أقوال مدير المستشفى والأطباء، وطاقم التمريض والعمال والفنيين بالمستشفى، فيما تجرى الآن مراجعة اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ومراجعة أجهزة الإطفاء، والوصلات الكهربائية، ووصلات التكييف بمبنى المستشفى بالكامل بمعرفة لجنة مختصة لكتابة التقرير النهائى حول سبب الحريق.

وحرص اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، وقيادات الحماية المدنية، على تفقد مستشفى الحسين الجامعى لمتابعة عملية تبريد الحريق الذى شب عصر اليوم، السبت، وتبين نشوب الحريق بقسم الرمد بالطابق الرابع، وامتد للطابقين الخامس والسادس، وقد تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخلاء المرضى بالطوابق المتضررة بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

وقد شهدت عملية إطفاء الحريق، وإخلاء المبنى وفاة مريض أثناء تواجده بغرفة العمليات لإجراء جراحة له، وعقب اندلاع الحريق تم فصل الأجهزة عن المريض لنقله لغرفة مجاورة، مما تسبب فى وفاته ويقوم فريق النيابة بالتحقيق الآن.