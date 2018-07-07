النيابة تقدم مستندات صرف 61.5 مليون جنيه من خزينة محافظة المنوفية

كتب سليم على _ أحمد الجعفرى

تسلمت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، من ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بداخلها مستند يؤكد صرف مبلغ 61.581 مليون جنيه من خزينة محافظة المنوفية، وتم إرفاق محضر إذونات استلام مجمع خدمات مدينة السادات بالحافظة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم،

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المقال، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأحيل المتهمين جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد س (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أ(مقدم الرشوة).