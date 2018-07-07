النقل العام بالقاهرة: سعر تذكرة الركوب بخط "المرج- المرج الجديدة" جنيه فقط

كتب سيد الخلفاوى

أكدت هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الخطوط التى وفرتها للربط بين محطة المرج ومحطة المرج الجديدة كخدمة بديلة خلال مدة إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين المحطتين، سعر التذكرة فيها جنيه واحد فقط.

وأوضحت الهيئة، أن مسار الخط الجديد الذى تم دعمه بـ4 سيارات مينى باص يبدأ من محطة المرج الغربية أسفل كوبرى الطريق الدائرى "طريق القلج / المرج " مرورا بمحطة مترو انفاق المرج القديمة وصولا إلى المحطة الجديدة أمام سنترال المرج والدوران والعودة بنفس الشارع إلى محطة المرج الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم توفير الخدمة تيسيرا على المواطنين ولمنع استغلالهم من سائقى الميكروباص.