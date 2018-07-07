video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

النقل العام بالقاهرة: اشتراكات المواطنين سارية على جميع الخطوط حتى انتهائها

السبت، 07 يوليه 2018 07:37 م
النقل العام بالقاهرة: اشتراكات المواطنين سارية على جميع الخطوط حتى انتهائها اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، أن جميع اشتراكات المواطنين على خطوط الهيئة، والتى تمت قبل زيادة أسعار الوقود وتعديل تعريفة الركوب، سارية حتى انتهائها على جميع الخطوط، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين.
 
ومن جانبه، أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، فى بيان، أنه أعطى تعليمات لشئون الحركة بشأن سريان جميع الاشتراكات المستخرجة عن عام 2018، والمدون بها عبارة تسرى على جميع الخطوط حتى فئة 2.5 جنيه لتسرى على جميع الخطوط حتى فئة 5  جنيهات، وذلك لحين انتهاء مدة سريان الاشتراك.
 
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة كانت وفرت اشتراكات للمواطنين لمدة ثلاث شهور خلال شهر رمضان الماضى، تسرى على جميع الخطوط، وعقب رفع تعريفه الركوب وجب التوضيح أن تلك الاشتراكات سارية حتى انتهائها على جميع الخطوط، مشيرًا إلى أنه وجه السائقين والمحصلين بالالتزام بهذه التعليمات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ القاهرة: دعمنا هيئة النقل العام بــ90 أتوبيسا و12 بـ"دورين"

تعرف على نفقات هيئة النقل العام بالقاهرة × 6 معلومات

هل تدفع هيئة النقل العام مخالفات مرور.. تعرف على التفاصيل

رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يكشف: ننفق أكثر من 62 مليون جنيه شهريا ونستهلك سولار بـ430 مليون جنيه وزيوت بـ10 ملايين سنويا.. لا نهدف إلى الربح ونحرص على تحديث أسطولنا.. ويؤكد: مخالفات المرور يتحملها السائق

النقل العام

هيئة النقل العام

اخبار القاهرة

القاهرة

اخبار مصر

اشتراكات هيئة النقل




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة