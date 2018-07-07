النقل العام بالقاهرة: اشتراكات المواطنين سارية على جميع الخطوط حتى انتهائها

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، أن جميع اشتراكات المواطنين على خطوط الهيئة، والتى تمت قبل زيادة أسعار الوقود وتعديل تعريفة الركوب، سارية حتى انتهائها على جميع الخطوط، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، فى بيان، أنه أعطى تعليمات لشئون الحركة بشأن سريان جميع الاشتراكات المستخرجة عن عام 2018، والمدون بها عبارة تسرى على جميع الخطوط حتى فئة 2.5 جنيه لتسرى على جميع الخطوط حتى فئة 5 جنيهات، وذلك لحين انتهاء مدة سريان الاشتراك.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة كانت وفرت اشتراكات للمواطنين لمدة ثلاث شهور خلال شهر رمضان الماضى، تسرى على جميع الخطوط، وعقب رفع تعريفه الركوب وجب التوضيح أن تلك الاشتراكات سارية حتى انتهائها على جميع الخطوط، مشيرًا إلى أنه وجه السائقين والمحصلين بالالتزام بهذه التعليمات.