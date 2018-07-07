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المكسيك تخطط لوضع قواعد جديدة لمكافحة المخدرات

السبت، 07 يوليه 2018 07:59 ص
المكسيك تخطط لوضع قواعد جديدة لمكافحة المخدرات أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى
مكسيكو سيتى /أ ش أ/
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كشف الفريق الانتقالى للرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن خطة لتغيير أسلوب مكافحة الجريمة والمخدرات بما فى ذلك تقليص فترة السجن، مع فرض قيود أشد على الأسلحة.

وقالت أولجا سانتشيث المرشحة لتولى وزارة الداخلية فى فريق الرئيس لوبيز أوبرادور حسبما افادت قناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم السبت - إن مفهوم "العدلة الانتقالية" جزء من الاستراتيجية الأمنية الأساسية للحكومة المقبلة.

وتتضمن العدالة الانتقالية عادة استخدام الرأفة مع من يقرون بالذنب وتشكيل لجان للتحقيق فى الفظائع ومنح تعويضات لبعض الضحايا.

وقالت سانتشيث إن الإدارة الجديدة التى تتولى السلطة فى أول ديسمبر ستتحرك بسرعة لإعادة النظر فى سياسات المخدرات واستخدام الجيش الذى أخفق فى منع أكثر من 200 ألف جريمة قتل منذ بدء الاستعانة به فى 2006 على الرغم من إسقاطه بعضا من كبار زعماء تجارة المخدرات.مضيفة:" لن يكون عفوا فحسب وإنما سيكون قانونا لتقليص فترة السجن".

 


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التخطلط لوضع قواعد جديدة

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