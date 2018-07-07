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بتكلفة 170 مليون..

المقاولون العرب تخاطب حى شبرا الخيمة لتنفيذ مشروع كوبرى سيارات

السبت، 07 يوليه 2018 07:03 ص
المقاولون العرب تخاطب حى شبرا الخيمة لتنفيذ مشروع كوبرى سيارات المقاولون العرب تستعد لإنشاء كوبرى بالمؤسسة - أرشيفية
كتب - محمد حجازى
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أكد المهندس على الهميمى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه جار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحى و الكهرباء و الغاز  لبدء استلام موقع مشروع إنشاء  كوبرى علوى للسيارات بميدان المؤسسة.
 
موضحا ان شركة المقاولون العرب أرسلت خطاباً لإنشاء وصلات الكهرباء الخاصة بالمشروع لمدة سنة قابلة للتجديد وتجهيز المنطقة لبدء العمل بالمشروع.
 
قال الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة والمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، أن شركة المقاولون العرب بدأت فى استلام منطقة الشرقاوية لإنشاء كوبرى سيارات يربط بين شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعى .
 
وأكد "حسب الله" ، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" ، أن هذا المشروع سيكون من أكبر المشاريع التى سيتم إنشائها فى مدينة شبرا الخيمة ، وانه سيخدم أكثر من مليون مواطن من أهالى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة ، وبتكلفة اكثر من 170 مليون جنيه.
 
وأوضح ، أن شركة المقاولون العرب استلمت منطقة الشرقاوية للبدء فى تنفيذ مشروع كوبرى الشرقاوية العلوى والذى سوف يربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعى مباشرةً والاستغناء عن كوبرى أحمد عرابى الذى يشكل أزمة مرورية .
 
يذكر أن الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة والمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، قد بحث مع الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق،  إنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى عند مزلقان الشرقاوية لحل الأزمة، حيث سيتم ربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعي مباشرةً والاستغناء عن المزلقان التى يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية للقادمين من ميدان المؤسسة ومتجهين لمدينة بنها وباقى المحافظات .
 
 

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