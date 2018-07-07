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المرور: حواجز حديدية بمحيط أعمال إصلاحات كوبرى السيدة عائشة لمنع الزحام

السبت، 07 يوليه 2018 12:30 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط أعمال إصلاحات كوبرى السيدة عائشة لمنع الزحام اصلاحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، حواجز حديدية لمنع الزحام المرورى بمحيط أعمال تطوير لكوبرى السيدة عائشة حيث سيتم إحلال وتجديد الأعمدة المعدنية مع غلق كلى  للدوران (2) أسفل كوبرى السيدة عائشة للقادم من صلاح سالم والمقطم، مما يستلزم  الاعمال  ليلا ونهارا  حتى 18/7/2018.

 

و قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع، والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 


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