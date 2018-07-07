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"المرشدين السياحيين": الأقصر وأسوان تستقبلان وفودا من إسبانيا نهاية الشهر

السبت، 07 يوليه 2018 07:30 ص
"المرشدين السياحيين": الأقصر وأسوان تستقبلان وفودا من إسبانيا نهاية الشهر شكرى سيف الدين نقيب المرشدين السياحيين بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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أكد شكرى سيف الدين، نقيب المرشدين السياحيين بأسوان، أن المحافظة تستعد لاستقبال أولى الأفواج السياحية القادمة من إسبانيا مباشرة إلى مطارى أسوان والأقصر بنهاية شهر يوليو الجارى.

 

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشارتر القادم لجنوب مصر الأقصر وأسوان، سيكون له مردود إيجابى جيد ومبشر على الموسم السياحى الجديد، والذى يبدأ عادة من شهر سبتمبر وأكتوبر ويستمر طوال شهور الشتاء.

 

وأشار "سيف الدين"، إلى أنه يتمنى من القيادات التنفيذية فى محافظة أسوان، أن يهتموا بالموسم السياحى الجديد فى أسوان، نظراً لتردى أوضاع النظافة وانتشار القمامة فى مختلف شوارع وميادين المحافظة، علاوة على تردى بعض المواقع السياحية والمرافق التى توجد فيها.


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