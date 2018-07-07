المحكمة الدستورية تقضى بأحقية نائب رئيس المحكمة السابق فى إعادة تسوية معاشه

كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت،بقبول الدعوى المقامة من المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئیس المحكمة الدستورية، لإعادة تسوية معاشه عن نهاية الخدمة أحقيته فى المعاش.

وأقام المستشار الدكتور عادل عمر حافظ شريف نائب رئیس المحكمة الدستورية دعواه التى حملت رقم 2 لسنة 40 طلبات أعضاء ضد رئيس المحكمة وآخرين والتى يطالب فيها بإعادة تسوية المعاش التى تم حجزها للحكم.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ترأس اليوم السبت أخر جلساته فى المحكمة، وذلك لبلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة فى 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب الأول له، رئاسة المحكمة ونظر أول جلسة له فى 4 أغسطس .