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المجلس الشرعى الإسلامى يدعو لوقف السجالات لتسهيل تشكيل الحكومة

السبت، 07 يوليه 2018 03:56 م
المجلس الشرعى الإسلامى يدعو لوقف السجالات لتسهيل تشكيل الحكومة مفتى لبنان
أ ش أ
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دعا المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى، برئاسة مفتى الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، كافة القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، إلى وقف السجالات والمناكفات السياسية لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها لبنان.

وأشار المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى – فى بيان له اليوم عقب اجتماعه الدورى بدار الفتوى – إلى أن التأخير فى ولادة الحكومة ينعكس سلبا على عمل مؤسسات الدولة وعلى مصالح الناس، مشيدا في نفس الوقت بالجهود الحثيثة التى يقوم بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى لتذليل العقبات وحل العقد التى تؤخر تأليف الحكومة.

وأعرب المجلس عن دهشته من "تحرك بعض القوى السياسية منفردة وبعيدا من مؤسسات الدولة لمعالجة قضايا محلية وإقليمية هي مكان حوارات ضمن مؤسسات الدولة ولها أبعاد داخلية وخارجية".. مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تسبب المزيد من التنافر الداخلي المعيق لتشكيل الحكومة، التي هي المدخل الأساس لإعادة الدور الرسمي للدولة ومؤسساتها والتي يراهن عليها المجتمعان العربي والدولى.

وتشهد الساحة السياسية اللبنانية منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت فى الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى، اضطرابات سياسية متعددة وتراشقا بين القوى والتيارات والأحزاب الفاعلة ، بسبب الخلاف على الحصص والأحجام الوزارية في الحكومة التي يجري تشكيلها، وتصاعد في الآونة الأخيرة سقف الخلاف خاصة بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.


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مفتى لبنان

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