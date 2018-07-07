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المتحدث باسم الحكومة البلجيكية: الشرطة تواجه أكبر عملية تأمين منذ سنوات

السبت، 07 يوليه 2018 10:23 ص
المتحدث باسم الحكومة البلجيكية: الشرطة تواجه أكبر عملية تأمين منذ سنوات الشرطة البلجيكية أرشيفية
كتب أحمد علوى
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علقت إيلسى فان دى كيرى المتحدثة باسم الحكومة البلجيكية على مسألة التأهب الشديد الذى تعيش فيه قوات الأمن البلجيكية، خاصة بعد فوز بلجيكا أمام البرازيل أمس الجمعة، وأكدت أن هذا الفوز بالتزامن مع قمة حلف شمال الأطلسى التى ستعقد فى 11 و12 يوليو هى "واحدة من أكبر العمليات منذ سنوات" بالنسبة لشرطة بروكسل.

وأكدت أن شرطة بروكسل ستضطر أيضا إلى التواجد بفاعاليات أخرى تعقد فى نفس الوقت.

وستعقد القمة التى تستمر يومين فى موقعين، فخلال النهار، ستجرى الأنشطة فى المقر الجديد لحلف الناتو فى هارين (بروكسل)، فى حين سيقام حفل عشاء رسمى فى المتحف الملكى للفنون والتاريخ فى حديقة سينكوانتينير، ومن المقرر أن يشارك خمسة وخمسون وفدا، بما فى ذلك 29 من رؤساء الدول أو الحكومات، من المتوقع حضورهم.

وقالت المتحدثة فان دى كيرى "بالنسبة لنا هذه عملية كبيرة للغاية، وهى واحدة من أهم العمليات منذ سنوات"، "وعلاوة على ذلك، ستقام فعاليات أخرى فى نفس الوقت، مثل كأس العالم، ومهرجان الجالية الفلمنكية".

وأكدت أنه سيتم تعزيز تطبيق القانون المحلى من قبل الشرطة الفيدرالية وقوات التأمين (جيش وشرطة) فى كل المناطق على مستوى البلاد، كما ستتم زيادة عدد الجنود أيضا، ولم يتم الإفصاح عن الرقم الدقيق، لكن، بحسب مصادر فى الجيش، من المتوقع نشر ما يصل إلى 800 جندى.


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