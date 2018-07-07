الكويت تسلم تعهداتها الإنسانية الخاصة باليمن للمنظمات الدولية الأسبوع الجارى

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أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم، اليوم السبت، أن الكويت ستبدأ تسليم تعهداتها الانسانية الخاصة باليمن، الى المنظمات الانسانية الدولية المعنية، اعتبارا من الأسبوع الجارى.

وأضاف السفير الغنيم - فى تصريح صحفى - أن هذا يأتى بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى إطار ما تعهدت به الكويت أمام مؤتمر دعم اليمن، الذى دعت اليه الأمم المتحدة بمقرها بجنيف فى شهر أبريل الماضى، مؤكدا أن بلاده تأمل أن يساهم هذا الدعم فى تخفيف المعاناة الإنسانية، وسد النقص فى الاحتياجات الأساسية، لما يواجهه اليمنيون أمام مجاعة محدقة واحتياجات متزايدة وبنية تحتية دمرها الصراع.

وأضاف السفير الغنيم، "إن دعم الأشقاء فى اليمن، يؤكد دور الكويت الإنسانى الرائد فى مسيرة العطاء الدولى فى كافة أرجاء العالم، وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية، كما يأتى انطلاقا من دور الكويت كمركز للعمل الإنسانى، كما أن هذا الدعم ينسجم أيضا مع ما دأبت عليه الكويت منذ عقود مضت، فى تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للأشقاء فى اليمن، والتى لم تنقطع أبدا، سواء على المستوى الحكومى، أو على مستوى منظمات المجتمع المدنى الكويتى الناشطة فى العمل الإنسانى باليمن".

وأوضح أن الكويت سوف تتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية؛ لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، بغرض تخفيف انتشار وباء الكوليرا، وإعادة تهيئة وبناء البنية الصحية فى اليمن، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، لتخفيف أى آثار للمجاعة، من خلال تطوير قطاع الزراعة اليمنى.

وأشار إلى أن الكويت تتعاون أيضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى مواجهة الآثار الإنسانية السلبية فى مناطق وبؤر الصراع، الى جانب التعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة؛ وذلك فى إطار التعامل مع انعكاسات آثار الهجرة والنزوح، مؤكدا أن الكويت تستهدف من خلال عطائها الإنسانى للشعب اليمنى، إنهاء أزمته وتقليل انعكاساتها الإنسانية.