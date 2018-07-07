القوي العاملة: حل مشاكل العمالة المصرية بإيطاليا وديًا

قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بزيارة لمكتب إحدى النقابات العمالية بمدينة ميلانو للوقوف علي بعض المشاكل التي تواجهه العمالة المصرية، وتدخل المكتب بدورة الرئيسي لحل تلك المشاكل عن طريقة وبصورة ودية، وتلافي وصول تلك المشاكل العمالية إلي ساحة القضاء الإيطالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، فضلا عن عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة لديهم بصورة ودية .

تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع بعض العمال المصريين الموجودين في مقر إحدى النقابات العمالي، حيث أبدوا امتنانهم بالزيارة وعرض المكتب بإمكانية حل مشاكلهم بصورة ودية دون اللجوء للقضاء.

كما تم التأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى.