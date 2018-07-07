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القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تدين إجراءات مكتب المفوض العام للأونروا

السبت، 07 يوليه 2018 07:18 م
القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تدين إجراءات مكتب المفوض العام للأونروا مساعدات الأونروا
غزة (أ ش أ)
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أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية فى غزة، اليوم السبت، إجراءات مكتب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا"، التى تستهدف تقليص برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين.

وقالت اللجنة - فى بيان صحفى - إن من بين الإجراءات، إنهاء عقود مئات من الموظفين ممن أمضوا فى الخدمة أكثر من 18 سنة تعسفيا، ووقف التعيينات الجديدة والتلويح بعدم فتح المدارس مع بداية العام الجديد.

وأشارت القوى فى غزة إلى وجود "محاولات لتمرير مؤامرة تهدف إلى تحويل برامج الإغاثة الإنسانية إلى قسائم شرائية ؛ بهدف التخلص من مسئولياتها اتجاه جموع الفقراء"، معتبرة أن ذلك يصب أيضا فى خانة تشديد الحصار على القطاع عبر رفع مسئوليتها عن إدخال المواد الغذائية وترك ذلك على عاتق التجار، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة الضغوط على طبقة الفقراء من أبناء الشعب الفلسطينى لتمرير مشروع تصفية قضية اللاجئين .

وأكدت القوى أن "هذه السياسات والتقليصات التى تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، لن تمر وسنواجهها بكل قوة وحزم، لأنها جزء من صفقة القرن التى تهدف إلى تصفية القضية الوطنية وعلى رأسها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأردف البيان "إننا فى لجنة المتابعة ندعو المجتمع الدولى إلى الإسراع فى الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" لتتحمل مسئولياتها التاريخية، باعتبارها مسئولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم.

من جانبه، وجه مفوض عام الأونروا بير كرينبول، مساء اليوم السبت، رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وموظفى وكالة الغوث فى مناطق عملها الخمس بما فيها قطاع غزة.

وقال كرينبول فى رسالته "سنتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية هذه المساعدات الحيوية فى غزة، بما فى ذلك توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج"، مضيفا "ولضمان نجاحنا فى هذا المسعى يتوجب علينا إجراء تعديلات فى التدخلات الأخرى، وواحدة من هذه التدخلات تتعلق ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية للوكالة".

وكشف أنه يتم مراجعة مساعدات "بدل السكن" لغزة، لافتا إلى أنه تم الموافقة على الدفعة المجدولة بنهاية يوليو 2018، أما الدفعات الإضافية فإنها ستتطلب موارد مخصصة وإضافية.

 


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