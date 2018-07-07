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"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

السبت، 07 يوليه 2018 12:00 ص
"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين الدكتورة نهاد مسعد رئيس مركز نقل الدم بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة نهاد مسعد رئيس المركز القومى لنقل الدم بوزارة الصحة، أن المتبرعين بالدم من خلال سيارات المركز المنتشرة بالجمهورية تجرى لهم 4 تحاليل مهمة للكشف عن الإصابة بأمراض فيروس سى وبى والإيدز والزهرى بالمجان، فى إطار إثبات سلامة الدم وتحقيق الأمان للمرضى الذين سيحصلون عليه فيما بعد.

 

وقالت الدكتورة نهاد مسعد لـ"اليوم السابع"، إن هناك سرية تامة فى الإبلاغ عن النتائج منعًا لتسريب أسرار المريض، لافتة إلى أن المركز يستخدم أعلى تقنيات تحليل أكياس الدم لضمان أمانه.

 

وأضافت الدكتورة نهاد مسعد، أن جميع الأدوات معقمة وكلها تستخدم لأول مرة مع المتبرع ولا يتم مطلقًا من خلالها نقل أى عدوى للمتبرع، وتابعت: نأمل فى أن يتبرع الشباب بشكل كبير لسد حاجة المرضى من الدم خاصة فى الأمراض التى يكون علاجها نقل الدم.

 


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الصحة

التبرع بالدم

نهاد مسعد




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