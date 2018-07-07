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السبت، 07 يوليه 2018 02:03 م
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"القومى للمرأة" يدرب موظفى الأمانة العامة على إدخال معلومات مرصد المرأة

السبت، 07 يوليه 2018 12:45 م
"القومى للمرأة" يدرب موظفى الأمانة العامة على إدخال معلومات مرصد المرأة د. مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز بصيرة للرأى العام تدريب لموظفى الأمانة العامة للمجلس على آلية إدخال المعلومات على مرصد المرأة المصرية لمتابعة تطور المؤشرات الداعمة لوضع المرأة فى مجالات التمكين الاقتصادى، الاجتماعى، الثقافى و السياسى و ياتى ذلك تزامنا مع إستراتيجية مصر 2030 لتمكين المرأة المصرية.   
 
ويهدف المرصد إلى تجميع المؤشرات وعرضها علل موقع المرصد و إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية بالإضافة إلى حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
 
 
 

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