"القومى للمرأة" يدرب موظفى الأمانة العامة على إدخال معلومات مرصد المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز بصيرة للرأى العام تدريب لموظفى الأمانة العامة للمجلس على آلية إدخال المعلومات على مرصد المرأة المصرية لمتابعة تطور المؤشرات الداعمة لوضع المرأة فى مجالات التمكين الاقتصادى، الاجتماعى، الثقافى و السياسى و ياتى ذلك تزامنا مع إستراتيجية مصر 2030 لتمكين المرأة المصرية.

ويهدف المرصد إلى تجميع المؤشرات وعرضها علل موقع المرصد و إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية بالإضافة إلى حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.