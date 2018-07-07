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السبت، 07 يوليه 2018 06:09 م
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القوات الأفغانية تحرر 7 مواطنين من سجن تابع لطالبان جنوب أفغانستان

السبت، 07 يوليه 2018 05:22 م
القوات الأفغانية تحرر 7 مواطنين من سجن تابع لطالبان جنوب أفغانستان الجيش الأفغانى
كابول (أ ش أ)
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حرّرت القوات المسلحة الأفغانية ما لا يقل عن 7 مواطنين كانوا محتجزين داخل سجن تابع لجماعة طالبان بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن المواطنين تم إنقاذهم خلال عملية أجرتها القوات المسلحة بالإقليم.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 مسلحين أثناء اشتباكهم مع القوات الأفغانية، كما تم تدمير مركبة و6 دراجات نارية و4 آلاف كجم من المتفجرات والذخيرة والمخدرات والأسلحة، خلال العملية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.

 


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