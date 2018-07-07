القضاء الفرنسى يحكم بالسجن 4 سنوات لبلجيكى تونسى للعمل لدى جماعة إرهابية

(أ ف ب)

حكم القضاء الفرنسى فى باريس على البلجيكى من أصل تونسى فاروق بن عباس مساء الجمعة بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بعد إدانته بالعمل لدى "أنصار الحق" أكبر موقع جهادى ناطق بالفرنسية فى أواخر العقد الأول من الألفية.

وبعد ادانة بن عباس (32 عاما) بالتواطؤ مع مجرمين إرهابيين، حكم عليه أيضا بالمنع التام من التواجد في الأراضى الفرنسية. وكان الإدعاء طالب بعقوبة السجن لست سنوات بينما دعا الدفاع إلى الإفراج عنه.

ومثل بن عباس أمام المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ لأغراض إرهابية مع ثلاثة اشخاص عملوا مثله على إدارة الموقع.

وقال الإدعاء أن الموقع كان ينشر بيانات لتنظيمات متطرفة وتبنى اعتداءات وتطبيقات للتشفير، وأنه كان "أداة بتصرف منظمات إرهابية من أجل التجنيد وحتى التواصل".

ونفى بن فاروق الخميس أن يكون قام بالتجنيد لصالح الموقع وأكد انه نشر الدعاية "لدواعى الإعلام".

وحكم القضاء على نور الدين ز. الذى اعد تطبيق التشفير "مجاهدين سيكرت" ودافيد ر. المشتبه بانه ساهم فى اعداد الموقع بالسجن خمس سنوات.

وكان القضاء حكم العام الماضى على مؤسسة الموقع الفرنسية ماريون تايمونييه بالسجن ست سنوات.