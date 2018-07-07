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القبض على والدة طفل به آثار تعذيب شديدة بالدقهلية

السبت، 07 يوليه 2018 11:45 ص
القبض على والدة طفل به آثار تعذيب شديدة بالدقهلية الطفل المصاب
الدقهلية - شريف الديب
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ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على والدة الطفل المصاب بحالة إعياء شديدة وبه آثار تعذيب.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى أنه يجرى التحقيق مع والدة الطفل بعد تلقى إخطار من مديرية الصحة بالدقهلية يفيد بوصول طفل عمره 4 سنوات مصابا بحالة إعياء شديدة ووجود آثار حروق إلى مستشفى ميت غمر.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية أن مستشفى ميت غمر استقبلت الطفل وعمره 4 سنوات وبه علامات وآثار تعذيب وحروق، وجارى تقديم الإسعافات له، وبيان ما به من إصابات.

وكان وصل الطفل "محمد.م.ع" 4 سنوات مقيم كفر محسن، مركز ميت غمر، يعانى من إعياء، مع بعض أفراد أسرته من أجل إجراء الإسعافات الأولية له.

وأفاد مصدر بالمستشفى أن الطبيب الذى وقع الكشف على الطفل، تحفظ عليه واتصل بالشرطة، بعدما شاهد آثار حروق وتعذيب بجسده.


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