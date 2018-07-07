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القبض على عاطل لحيازته سلاح نارى فى الإسماعيلية

السبت، 07 يوليه 2018 11:34 ص
القبض على عاطل لحيازته سلاح نارى فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على طالب وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع بدائرة مركز الإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام  الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "احمد.س.ع" 21 عاما  عاطل، ومقيم الكيلو 2 دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط، تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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