القبض على ثلاثة أشخاص استدرجوا حدادا وقتلوه بالدقهلية لسرقة التوك التوك الخاص به

الدقهلية - شريف الديب

القبض على عاطلين وعامل استدرجوا سائق توك توك بالدقهلية بحجة توصيلهم إلى حفل عرس، وقاموا بقتله لسرقة التوك التوك الخاص به.

وقد تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من إدارة شرطة النجدة، بوجود جثة لأحد الأشخاص على الطريق الترابى بين "عزبة عابدين، قرية أبوجلال" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "محمد م. م" 30 سنة حداد، ومقيم بندر الستامونى على جانب الطريق المشار إليه، يرتدى ملابسه كاملة، وبها عدة جروح قطعية بالجسم أحدهم نافذ بالصدر من الجهة اليمنى.

أُخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى انتقلت وناظرت الجثة وقررت نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى وإنتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ووجه اللواء محمد حجى بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى، ووحدة مباحث المركز، برئاسة العميد أحمد شوقى، رئيس قسم المباحث الجنائية،

وإشراف العميد محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت التحريات إلى أن المجنى عليه، قد تم سرقة التوك توك الخاص به، وأن مرتكبى واقعة قتل المجنى عليه كل من "أحمد غ. ف" 24 سنة عامل، ومقيم قرية "بانوب" دائرة مركز نبروه، و"السيد ع.م" 20 سنة عاطل ومقيم بندر الستامونى، و"محمد ط. ع" 16 سنة عاطل ومقيم قرية "الجزيرة" دائرة مركز الستامونى، وأنهم قد شوهدوا فجر اليوم يستقلون توك توك تتوافق أوصافه مع الخاص بالمجنى عليه.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإستدراج المجنى عليه من قرية "تفتيش كفرسعد" مركز كفرسعد- دمياط، بدعوى توصيلهم لحضور حفل زفاف، وفى الطريق قاموا بقتله وإلقاء جثته وسرقة التوك توك خاصته، وبإرشادهم تم ضبط التوك توك المشار إليه، جارى تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.