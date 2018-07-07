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الفلافل الفاسدة تدفع الصحة الكويتية لإعلان الطوارىء بعد تسمم 149 شخصا

السبت، 07 يوليه 2018 02:46 م
الفلافل الفاسدة تدفع الصحة الكويتية لإعلان الطوارىء بعد تسمم 149 شخصا وزارة الصحة الكويتية
الكويت (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تفعيلها خطة الطوارىء ورفع درجة الاستعداد، إثر استقبال مستشفى مبارك الكبير، والأميرى، 149 إصابة تسمم غذائى، جراء تناولهم فلافل فاسدة من أحد المطاعم بمنطقة حولى.

وقالت مديرة مستشفى مبارك الكبير الدكتورة نادية الجمعة - فى بيان صحفى اليوم السبت - إنه تم التعامل مع جميع الحالات المصابة بالتسمم، وفق خطط الطوارىء الموضوعة من وزارة الصحة، موضحة أن المستشفى استقبل 132 حالة، فيما استقبل مستشفى الأميرى 17 حالة.

من جهته، قال مدير مستشفى الأميرى الدكتور على العلندا، إن المستشفى استقبل 17 حالة تسمم، منها 7 رجال، و4 نساء، و6 أطفال.

 


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