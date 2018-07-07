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السبت، 07 يوليه 2018 09:12 ص
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الغرفة التجارية: تخفيضات من 20 إلى 50% على الملابس الصيفى لتحريك السوق

السبت، 07 يوليه 2018 08:00 ص
الغرفة التجارية: تخفيضات من 20 إلى 50% على الملابس الصيفى لتحريك السوق ملابس - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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كشفت شعبة الملابس فى غرفة القاهرة التجارية عن اتجاه بعض محلات التجزئة لعمل "أوكازيون" بعد استئذان وزارة التموين، وذلك قبل الأوكازيون الرسمى، بهدف تحريك السوق فى ظل ركود حاد فى المبيعات خلال الفترة الحالية.
 
وقال يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إنه يحق للمحلات عمل أوكازيون خاص بها قبل الأوكازيون الرسمى، والذى يتم تنظيمه مع وزارة التموين، مشيرا إلى أن مبيعات عيد الفطر حركت السوق لكن أجواد الركود عادت رغم انطلاق الموسم الصيفى.
 
وبشأن حجم تخفيضات التى تقدمها المحلات على الصيفى، قال زنانيرى لـ"اليوم السابع"، إن المحلات لا ترغب فى أن تمر بموسم سئ لذلك بعضها رفع التخفيضات إلى ما بين 20 إلى 50%، مضيفا: "الجميع لجأ إلى خفض هوامش الربح من أجل تحريك السوق لكن ننتظر عيد الأضحى بجانب الأوكازيون الرسمى".

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الاوكازيون الصيفى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

على الموسكى ووكاله البلح محدودى دخل ومعدومى دخل رايحين بالملايين الملاييين

🙌😁...خللى الحكومه تنبسط

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