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العراق: عودة أكثر من مليونى نازح إلى مناطقهم فى نينوى

السبت، 07 يوليه 2018 09:50 ص
العراق: عودة أكثر من مليونى نازح إلى مناطقهم فى نينوى نازحون عراقيون- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق ، اليوم السبت، عن عودة اكثر من مليونى نازح الى مناطقهم فى محافظة نينوى شمالى البلاد.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة على عباس جهاكير، فى بيان - حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن "مخيمات الجدعة والحاج على والخازر وحسن شام شهدت فى اليومين الماضيين عودة نحو (2.259) نازحا إلى مناطقهم المحررة بمحافظة نينوى".


وأضاف أن "مخيم الحاج على شهد عودة (550) نازحا إلى مناطقهم فى قضاء تلعفر وناحيتى ربيعة وزمار والعياضية والكسك، فيما شهدت مخيمات الجدعة عودة (586) نازحا إلى مناطقهم الاصلية فى أيمن الموصل وايسره ومجارين وتل عبطة والمحلبية إضافة إلى أقضية مخمور وتلعفر والبعاج وناحيتى ربيعة وزمار".


وتابع :إن " مخيمات الخازر وحسن شام شهدت عودة (1.123) إلى سكناهم الاصلية فى مناطق السماح والنهروان والرسالة والقوسيات والكسك والمحلبية وتل الرمان ورجم الحديد فضلا عن قضاء تلعفر وناحيتى زمار والبعاج". 
يذكر أن وزارة الهجرة خصصت حافلات لنقل العائلات النازحة إلى مناطقها إلى جانب توفير شاحنات لنقل أثاثها بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة.

 

 


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