العراق: حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب هى الحل الأمثل

بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس التحالف الوطنى العراقى عمار الحكيم مع مبعوث الرئيس الأمريكى برت ماجورك والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع فى العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة العراقية.

وأكد الحكيم فى بيان له أورته قناة العراقية الإخبارية اليوم السبت، أن حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقى هى الحل الأمثل، مشددا على ضرورة أن يكون للعراق دور محورى فى التهدئة والحوار وتحقيق الاستقرار بين دول المنطقة التى تعانى من عدم الاستقرار.

ومن جانبه ، أكد ماجورك أن الولايات المتحدة تدعم العراق فى تشكيل الحكومة بإرادة عراقية"، موضحا ان "واشنطن ستحث المجتمع الدولى لمواصلة دعم العراق.