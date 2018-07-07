video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب هى الحل الأمثل

السبت، 07 يوليه 2018 07:32 م
العراق: حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب هى الحل الأمثل رئيس التحالف الوطنى العراقى عمار الحكيم
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث رئيس التحالف الوطنى العراقى عمار الحكيم مع مبعوث الرئيس الأمريكى برت ماجورك والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع فى العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة العراقية.

وأكد الحكيم فى بيان له أورته قناة العراقية الإخبارية اليوم السبت، أن حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقى هى الحل الأمثل، مشددا على ضرورة أن يكون للعراق دور محورى فى التهدئة والحوار وتحقيق الاستقرار بين دول المنطقة التى تعانى من عدم الاستقرار.

ومن جانبه ، أكد ماجورك أن الولايات المتحدة تدعم العراق فى تشكيل الحكومة بإرادة عراقية"، موضحا ان "واشنطن ستحث المجتمع الدولى لمواصلة دعم العراق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحالف عراقى يحذر من مخطط إيرانى لشن هجمات إرهابية فى دول الخليج

العراق

اخبار العراق

الحكومه العراقيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة