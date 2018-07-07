العراق: الاتحاد الأوروبى يوافق على تخصيص يوم عالمي لضحايا داعش

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن موافقة الاتحاد الأوروبى على مقترح العراق بتخصيص يوم عالمى لضحايا تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن البرلمان الأوروبى وافق على قرار يتضمن الموافقة على مقترح السفارة العراقية لدي الاتحاد الأوروبى بتخصيص يوم عالمى من كل عام تخليدا لضحايا داعش والقاعدة في العالم".

وأوضح أن القرار تضمن محاور عديدة فى مجالات الحوار السياسى والتعاون والعلاقات المؤسسية، فضلا عن العديد من الفقرات التي تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية العراق، حيث يدعو القرار إلى تقديم المساعدة من أجل تعزيز النظام السياسية والديمقراطية وسيادة القانون والتعاون في مجالات عديدة تدعم الاستقرار والتنمية في العراق.



