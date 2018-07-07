العثور على طفل رضيع داخل مصلى النساء بمسجد العارف بالله فى كفر الشيخ

كفر الشيبخ – محمد سليمان

عثر عمال النظافة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى بمحافظة كفر الشيخ ، على طفل رضيع فى مصلى السيدات بالمسجد ملفوفا فى "كوفرتا"، وسلموه إلى مستشفى دسوق العام.

وبالعرض على نيابة دسوق برئاسة المستشار أحمد المنوفى، رئيس نيابة دسوق العامة، قرر إيداع الطفل بحضانة الأطفال بدار الأيتام لحين التعرف على أهله، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبد الوهاب ، رئيس مباحث المديرية ، يفيد عثور عمال نظافة بمسجد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى على طفل رضيع ملفوف فى "كوفرتا" بمصلى النساء ، وانتظروا حضور والدته وقتا طويلا ،ولكن لم يحضر أحد لاستلامه، وتم تسليمه إلى مستشفى دسوق العام، وبالكشف الطبى عليه تبين أنه يبلغ من العمر يومين، وحالته الصحية جيدة.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة ، قررت إيداعه بحضانة الأطفال بدار الأيتام، ويبذل رجال مباحث قسم دسوق جهودا مكثفة، تحت إشراف المقدم هشام السمدونى، للتعرف على والديه وظروف تركه بالمسجد.