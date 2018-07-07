العثور على جثة عامل بالغردقة بها عدة طعنات متفرقة بالجسم

البحرالأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، على جثة عامل المونتال مقتولا بعدة طعنات متفرقة بالجسم، بمنطقة الأحياء، شمال الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

كان ورد بلاغ للمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسك شرطة ثان الغردقة يفيد العثور على جثة لشاب فى مطلع العقد الرابع من العمر عامل المونتال به عدة طعنات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "25 سنة" والمجنى عليه صديق له حدثت بينهم خلافات مالية بسببها قام العاطل بقتل العامل بمنطقة الأحياء.

وتمكنت قوة من مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .