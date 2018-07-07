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العثور على جثة شاب مجهول الهوية بسبب تعاطيه المخدرات بالشرقية

السبت، 07 يوليه 2018 08:32 ص
العثور على جثة شاب مجهول الهوية بسبب تعاطيه المخدرات بالشرقية المجتى عليه
الشرقية- فتحية الديب
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عثرت الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس بالشرقية، اليوم، على جثة لشاب مجهول الهوية، بالقرب من قرية غيتة دائرة المركز، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
 
بداية الواقعة، كانت بتلقى، اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من بعض الأهالى بالعثور على جثة بالقرب من كارتة أنشاص، ناحية قرية غيتة دائرة مركز شرطة بلبيس.
 
بالفحص تبين العثور على جثة لشخص فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية، وأفاد شهود عيان أن السبب تعاطيه جرعة من المخدرات، أنهت بحياته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة بلبيس بمشرحة المستشفى العامة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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