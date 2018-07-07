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السبت، 07 يوليه 2018 09:36 ص
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الصين تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع شرق أوروبا

السبت، 07 يوليه 2018 08:48 ص
الصين تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع شرق أوروبا رئيس وزراء الصين
رويترز
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يعرض رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج على زعماء دول وسط وشرق أوروبا اليوم السبت تعزيز العلاقات التجارية خلال لقاء قمة في العاصمة البلغارية صوفيا فى الوقت الذي يسعى فيه لطمأنة الاتحاد الأوروبى على أن بكين لا تحاول إثارة انقسام فى القارة الأوروبية.

وتتزامن مشاركة لي في اجتماع قمة"16 زائد واحد" مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة . وسيحاول لى أيضا تبديد شكوك متزايدة بين بعض المشاركين فى قيمة هذه الاجتماعات السنوية.

ووعدت الصين بتقديم مليارات الدولارات من أجل مشروعات التنمية في المنطقة في إطار استراتيجيتها المعروفة باسم الحزام والطريق لفتح أسواق تصدير جديدة.

وتحتاج الصين لدعم الاتحاد الأوروبى في معاركها التجارية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .

وقال لي خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الجمعة مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف الذي تستضيف بلاده القمة إن " البعض ربما يقول إن مثل هذا التعاون ربما يقسم الاتحاد الأوروبى ولكن هذه ليست هي الحقيقة.

" نتعشم أن نحسن من خلال تعاوننا تنمية كل الدول المشاركة ومساعدتها على تحسين الاندماج فى عملية التكامل الأوروبية". ويسافر لى من بلغاريا إلى ألمانيا.

ومن المتوقع حضور أكثر من 250 شركة صينية و700 رجل أعمال من وسط وشرق أوروبا منتدى اقتصاديا إلى جانب اجتماع القمة سعيا لإبرام اتفاقيات فى مجالات التجارة والتكنولوجيا والبنية الأساسية والزراعة والسياحة.

 


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