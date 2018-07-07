الصناعات المعدنية: تجارة الصلب عالميا ستتأثر بالحرب التجارية الأمريكية الصينية

كتبت: دانه الحديدى

أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تجارة الصلب فى العالم اجمع ستتأثر سلبا من الحرب التجارية العالمية، والتى بدأت بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين فرض رسوم متبادلة على واردات الدولتين.

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تأثير تلك الحرب التجارية على مصر مازال غير واضح ويحتاج إلى دراسة، موضحا أن مصر تصدر منتجات صلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 130 مليون دولار سنويا، فيما لا تصدر منتجات الومنيوم إلى السوق الأمريكى.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن مصر لا تصدر إلى منتجات صلب إلى السوق الصينى، فيما يتم استيراد بعض منتجات الصلب الصينية بكميات محدودة سنويا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت أمس، ما يصفه المحللون بأكبر حرب تجارية فى التاريخ، وذلك بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوما إضافية على الواردات الصينية يقيمة 34 مليار دولار، وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية الواردة للسوق الصينى.