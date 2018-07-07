video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصناعات المعدنية: تجارة الصلب عالميا ستتأثر بالحرب التجارية الأمريكية الصينية

السبت، 07 يوليه 2018 09:00 م
الصناعات المعدنية: تجارة الصلب عالميا ستتأثر بالحرب التجارية الأمريكية الصينية معادن _ أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تجارة الصلب فى العالم اجمع ستتأثر سلبا من الحرب التجارية العالمية، والتى بدأت بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين فرض رسوم متبادلة على واردات الدولتين.

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تأثير تلك الحرب التجارية على مصر مازال غير واضح ويحتاج إلى دراسة، موضحا أن مصر تصدر منتجات صلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 130 مليون دولار سنويا، فيما لا تصدر منتجات الومنيوم إلى السوق الأمريكى.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن مصر لا تصدر إلى منتجات صلب إلى السوق الصينى، فيما يتم استيراد بعض منتجات الصلب الصينية بكميات محدودة سنويا.

 جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت أمس، ما يصفه المحللون بأكبر حرب تجارية فى التاريخ، وذلك بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوما إضافية على الواردات الصينية يقيمة 34 مليار دولار، وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية الواردة للسوق الصينى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصناعات المعدنية": شركات إيطالية ويونانية ترغب فى توريد الحديد لمصر

الحرب التجارية

غرفة الصناعات المعدنية

اتحاد الصناعات

الصلب

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة