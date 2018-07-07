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"الصحة": 3 مصابين فى حريق مستشفى الحسين

السبت، 07 يوليه 2018 04:39 م
"الصحة": 3 مصابين فى حريق مستشفى الحسين مستشفى الحسين
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل قسم العيون بمستشفى الحسين الجامعى، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.
 
وقالت وزارة الصحة فى بيان مقتضب منذ قليل، إنه جار متابعة الحادث من خلال التواصل مع جامعة الأزهر لكون مستشفى الحسين تتبعها.
 
فيما أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فى تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة أرسلت 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين وفريق طبى داخل موقع حريق مستشفى الحسينى الجامعى، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم من مستشفيات الوزارة لمصابى حريق مستشفى الحسين الجامعى.

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الصحة

حريق

مستشفى الحسين




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