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السبت، 07 يوليه 2018 02:04 م
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الشرطة تعيد طفل لأحضان والده بعد فقده فى الزحام بمحطة سكة حديد طنطا

السبت، 07 يوليه 2018 12:27 م
الشرطة تعيد طفل لأحضان والده بعد فقده فى الزحام بمحطة سكة حديد طنطا الشرطة تعيد طفل إلى والده بطنطا
كتب محمود عبد الراضي
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أعادت الشرطة طفل لأحضان والده، بعدما فقده فى الزحام بمدينة طنطا، أثناء انشغال الأب بشراء بعض المستلزمات.
 
تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد طنطا، بلاغاً من أحد المواطنين، بالعثور على طفل بجوار شريط السكة الحديد دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "إ .أ" 11 سنة، وبسؤاله أكد أنه فقد والده أثناء شرائه بعض المستلزمات الخاصة به من مدينة طنطا.
 
ووجه اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بتقديم الرعاية اللازمة للطفل واتخاذ إجراءات البحث عن أسرته، حيث تم التوصل لوالد الطفل وحضر واستلمه وقدم الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة ابنه.
 
 

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