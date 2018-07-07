السودان يؤكد التزامه الكامل بمساعدة قوات "يونيسفا" فى أبيى

الخرطوم (أ ش أ)

أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحى، التزام بلاده الكامل بمساعدة قوات "اليونسفا" فى أداء مهامها، بموجب الاتفاقيات المبرمة بين كافة الأطراف والتى قضت بتفويض القوات المتواجدة فى أبيى.

وأشار الماحى - خلال لقائه اليوم السبت بالخرطوم قائد قوات "يونيسفا"، الجنرال جبرى أدهانا، الذى تسلم مهامه حديثا، وذلك بحضور رئيس الآلية المشتركة للتحقيق، الجنرال مكنن على يمر- إلى ضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية بالمنطقة لتجاوز كافة العقبات.

من جانبه، أكد أدهانا، سعى البعثة الدؤوب لتهيئة كافة الظروف التى تخدم استدامة السلام فى المنطقة، مشيرا إلى لقائه المسئولين فى الخرطوم وجوبا، إلى جانب قيادات الإدارة الأهلية من قبائل المسيرية ودينكا نقوك وزعماء العشائر فى أبيي، بهدف التعرف على وجهات النظر وإيجاد الحلول لكافة القضايا العالقة فى إطار تكليف اليونسفا.