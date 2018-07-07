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السبت، 07 يوليه 2018 08:12 م
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السفارة الليبية بالسودان تستنكر مقتل سودانيين على يد ليبيين بالخرطوم

السبت، 07 يوليه 2018 06:45 م
السفارة الليبية بالسودان تستنكر مقتل سودانيين على يد ليبيين بالخرطوم الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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استنكرت السفارة الليبية بالخرطوم الحادث الإجرامى الذى ارتكبه 3 من الطلاب الليبيين بضاحية شمبات شمالى الخرطوم بحري، وراح ضحيته 3 من المواطنين السودانيين.

وأكدت السفارة ـ في بيان اليوم السبت ـ أنها تستنكر ما حدث أيا كان فاعله، وأن هذه الجريمة تتنافى مع عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الليبي ، وطالبت بأن يظل ما حدث فى إطاره، وأن القانون دون غيره هو ما يعالج الواقعة.

يذكر أن تحقيقات الحادث أوضحت أن عددا من الطلاب الليبيين يستأجرون شقة بضاحية شمبات بالخرطوم بحرى استدرجوا 3 مواطنين سودانيين يعملون في تجارة العملة وأدخلوهم الشقة وقاموا بقتلهم والتمثيل بجثثهم ونهب ما لديهم من عملات أجنبية.

وعندما إنبعثت روائح كريهة من الشقة ، داهمها الجيران وضبطوا أحد الجناة ، وأبلغوا الشرطة التى قامت باعتقال البقية فى وقت لاحق بعد هروبهم.

 


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