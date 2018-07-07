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السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية بالصومال

السبت، 07 يوليه 2018 08:33 م
السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية بالصومال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرياض (أ ش أ)
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التى استهدفت وزارة الداخلية الصومالية فى العاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة الانباء السعودية واس اليوم السبت، أن المصدر جدد التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مقدماً العزاء والمواساة لذوى الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق ، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .

يذكر أن انفجارين وقعا فى وقت سابق اليوم السبت، أحدهما بسيارة مفخخة على بعد أمتار من القصر الرئاسى بالعاصمة مقديشيو والأخر أمام مبنى للشرطة.

 


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