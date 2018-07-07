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السبت، 07 يوليه 2018 01:38 م
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السجن 5 سنوات لعامل بتهمة استعمال العنف ضد قوة أمنية أثناء القبض عليه بقنا

السبت، 07 يوليه 2018 01:26 م
السجن 5 سنوات لعامل بتهمة استعمال العنف ضد قوة أمنية أثناء القبض عليه بقنا حبس - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على عامل بالسجن 5 سنوات، لقيامه باستعمال القوة والعنف ضد قوة أمنية أثناء محاولة ضبطه بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

 

تعود أحداث القضية إلى 27 سبتمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة، فى الوقعة المقيدة برقم 2895 لسنة 2017 كلى قنا، ضد المتهم "مصطفى.ع" 25 سنة عامل تهمة استعمال القوة والعنف ضد قوة أمنية أثناء محاولة ضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة.

 

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى حملت رقم 9855 لسنة 2017 جنايات دشنا، وقضت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبو كريشة وهانى عبد الآخر، وسكرتارية خالد عبدالعظيم، وخالد محمد وأسامة الأمير، بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.


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