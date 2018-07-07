السجن 3 سنوات لعامل زور أوراق رسمية للهروب من أحكام قضائية ضده فى قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى على عامل بالسجن 3 سنوات، بتهمة تزوير اسمه للهروب من أحكام قضائية ضده بقنا.

وتعود أحداث القضية إلى 4 يونيو 2016، عندما وجهت النيابة العامة فى الواقعة المقيدة برقم 1777 لسنة 2016 كلى قنا ضد المتهم محمد.ع.ع، 25 عامًا، عامل، تهمة التزوير فى أوراق رسمية، بعدما قام بتزوير اسمه، للهروب من قضايا متهم فيها بالسرقة وحيازة سلاح أبيض بنجع حمادى والأقصر.

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى حملت رقم 6160 لسنة 2016 جنايات دشنا وقضت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبو كريشة وهانى عبد الآخر، وسكرتارية خالد عبد العظيم وخالد محمد وأسامة الأمير، ضد المتهم بالسجن 3 سنوات.