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"الزراعة" تصدر حزمة إرشادية لحدائق الزيتون لزيادة الإنتاج

السبت، 07 يوليه 2018 02:00 ص
"الزراعة" تصدر حزمة إرشادية لحدائق الزيتون لزيادة الإنتاج الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أصدرت الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، حزمة من الارشادات الفنية خلال الشهر الحالى لحدائق الزيتون لزيادة الانتاج.
 
وكشف تقرير المحاصيل البستانية أن من أهم العمليات المتبعة لحدائق الزيتون التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة، زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، ضبط عمليات الرى وعدم الافرط فى الرى، دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.
 
وأكد التقرير أنه بالنسبة لتسميد الأشجار التى تروى بالغمر، الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات، و إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم . ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر، تسميد أشجار.
 
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للزيتون التى تروى بالتنقيط: الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر + 2/1 كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية: يضاف 3 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم، الرية الرابعة: يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر، يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1 لتر حامض نيتريك مرة كل 15 يوم.
 
التسميد الورقى : .يتم الرش الورقى مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يلى: 350 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبى +75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 50 جم سلفات نحاس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ).
 
برنامج الرى: الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط، عمر الأشجار السنة الأولى/ الثانية / الثالثة / الرابعة / الخامسة / اكبر من 6، معدل الرى فى يوليو 25 / 28 / 30 / 35 / 40-55 / 55-70، وعدد الريات 3 ريات فى الأسبوع لتفادى أمراض أعفان الجذور: فى حالة وجود أى اضطرابات على الأشجار ويرجع ذلك عى حسب نوع التربة حيث يتم خلاها تقليل أو زيادة المياه.

 


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وزارة الزراعة

حدائق الزيتون

التسميد

المحاصيل البستانية

اشجار الزيتون




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