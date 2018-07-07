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الرئيس عباس يمنح الناشط السويدى لادرا الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز

السبت، 07 يوليه 2018 02:07 ص
الرئيس عباس يمنح الناشط السويدى لادرا الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز محمود عباس الرئيس الفلسطينى
رام الله أ ش أ
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منح الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الناشط السويدى بنجامين لادرا ، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

ويأتى هذا القرار تكريما للناشط لادرا الذى انطلق فى رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام ، وسار نحو 11 شهرا للوصول الى الأراضى الفلسطينية ، لينقل المعاناة الفلسطينية إلى العالم ، ولفت انتباه الرأى العام فى كل مكان الى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت المتضامن السويدى بنجامين لادرا من دخول الأراضى الفلسطينية ، بعدما وصل الى جسر الملك حسين - بين الضفة الغربية المحتلة والأردن - سيرا على الأقدام قادما من السويد.

وسلمت سلطات الاحتلال الناشط السويدى بنجامين لادرا قرارا يمنعه من الدخول الأراضى الفلسطينية بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر اليوم الجمعة.

وانطلقت رحلة لادرا فى شهر أغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام ، فى رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب 15 بلدا من أجل لفت الأنظار للقضية الفلسطينية.

والناشط لادرا ، الذى يبلغ من العمر (25 عاما) ، قطع رحلته وهو يحمل علم فلسطين على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.

 


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الناشط السويدى

لادرا

الجنسية الفلسطينية

وسام الاستحقاق

دعم القضية الفلسطينية




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