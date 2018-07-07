الرئيس عباس يمنح الناشط السويدى لادرا الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز

رام الله أ ش أ

منح الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الناشط السويدى بنجامين لادرا ، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

ويأتى هذا القرار تكريما للناشط لادرا الذى انطلق فى رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام ، وسار نحو 11 شهرا للوصول الى الأراضى الفلسطينية ، لينقل المعاناة الفلسطينية إلى العالم ، ولفت انتباه الرأى العام فى كل مكان الى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت المتضامن السويدى بنجامين لادرا من دخول الأراضى الفلسطينية ، بعدما وصل الى جسر الملك حسين - بين الضفة الغربية المحتلة والأردن - سيرا على الأقدام قادما من السويد.

وسلمت سلطات الاحتلال الناشط السويدى بنجامين لادرا قرارا يمنعه من الدخول الأراضى الفلسطينية بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر اليوم الجمعة.

وانطلقت رحلة لادرا فى شهر أغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام ، فى رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب 15 بلدا من أجل لفت الأنظار للقضية الفلسطينية.

والناشط لادرا ، الذى يبلغ من العمر (25 عاما) ، قطع رحلته وهو يحمل علم فلسطين على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.