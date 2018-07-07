الرئيس الأفغانى يشارك فى قمة الناتو ببروكسل يومى 11 و12 يوليو الجارى

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ذكرت وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى والرئيس التنفيذى الأفغانى عبد الله عبد الله سوف يشاركان فى قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) المقبلة فى العاصمة البلجيكية بروكسل المقررة يومى 11 و12 يوليو الجارى.

ومن المقرر أن يحضر القمة رؤساء دول ورؤساء وزراء ووزراء خارجية 41 دولة، وأن تُعقد جلسة مخصصة حول أفغانستان يوم 12 يوليو عند اتخاذ الحلفاء قرارات بشأن تقديم الدعم المالى لقوات الأمن والدفاع الأفغانية، فيما لم يعلق القصر الرئاسى الأفغانى حتى الاَن على هذه الأنباء.