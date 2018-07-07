الرئاسة: إنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة خلال 6 أشهر

كتب محسن البديوى

أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى، أبرز الملفات الهامة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الفترة القادمة ستكون باتجاه بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة خلال 6 أشهر، وأمر بمضاعفة الموارد المحددة لها.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ON Live"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى للتأمين الصحى، وتتضمن بعض الإجراءات والخطوات التنفيذية التى تدخل فى تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل فى مصر، وتتكون هذه الحزمة من عدة محاور رئيسية أولها القضاء على قوائم انتظار المرضى من المواطنين، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 5 محافظات بداية من بورسعيد، والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء ثم شمال سيناء، معقبًا:" بعد عام يستطيع المواطن الحصول على خدمة التأمين الصحى بشكل مباشر".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجهورية، أن الحزمة تتضمن إنهاء قوائم الانتظار الذى يعانون الأمراض الخطيرة والحساسة مثل أمراض القلب المفتوح والسكر، وغيرها من الامراض التى بحاجة لتدخلات جراحية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى طالب بإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة خلال 6 أشهر، وأمر بمضاعفة الموارد المحددة لها.