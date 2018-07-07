الداخلية تضبط 651 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بحملات موسعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 8 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 11857 لتر بنزين وسولار ، و32 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 636 إسطوانة.

أثمرت جهود شرطة التموين، عن ضبط 17 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 44 طن، و179 قضية مخالفات مخابز، و24 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و84 قضية فى مجال الغش التجارى.

وضبطت شرطة التموين 651 قضية فى مجال" المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 19 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 2,708 طن، و15 قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر ، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و5 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 10,072 طن أعلاف وأسمدة زراعية.