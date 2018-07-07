الداخلية: تخصيص عيادة طبية للإقلاع عن التدخين بمستشفى الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

قالت اللواء دكتورة عزة الجمل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشئون الطبية، نهدف من إنشاء عيادة طبية بمستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة، للحفاظ على صحة رجال الشرطة وأسرهم، فضلاً عن توفير النفقات المتمثلة فى أسعار السجائر أو ثمن وتكاليف العلاج من الأمراض التى تسببها عملية التدخين، وندرس بالفعل تعميم الفكرة فى باقى المستشفيات الشرطية على مستوى الجمهورية، خاصة أن هناك قبولاً لدى الجميع للفكرة، والتوعية تكون سلوكياً ونلجأ للأدوية كآخر حل.

وأضافت "الجمل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش ندوة وزارة الداخلية للحديث عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، أن الرائد طبيب دعاء سمير الشاهد، كانت متحمسة للفكرة، خاصة فى ظل انتشار ظاهرة التدخين بين فئات من رجال الشرطة سواء الضباط أو الأفراد، وعرضت تخصيص عيادة طبية لمساعدة رجال الشرطة وأسرهم للإقلاع عن التدخين، وتحمست لفكرتها وتم عرضها على القيادات ووافقوا عليها، وبالفعل تم افتتاح العيادة وباتت تستقبل بعض الحالات وتساعدهم فى الإقلاع عن التدخين.