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السبت، 07 يوليه 2018 06:29 م
خالد صلاح
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الداخلية الكويتية تنفى ما تم تداوله عن منع دخول عدد من المحامين البريطانيين

السبت، 07 يوليه 2018 04:50 م
الداخلية الكويتية تنفى ما تم تداوله عن منع دخول عدد من المحامين البريطانيين الشرطة البريطانية - أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، حول رفضها دخول عدد من المحامين البريطانيين إلى الكويت خلال اليومين الماضيين.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية - فى بيان صحفى، حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على نسخة منه – أن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح وعلى خلاف الواقع .

وأهابت الإدارة بالزائرين والضيوف، الالتزام بسمة الدخول وعدم تجاوز الغرض من الزيارة، مؤكدة ترحيب الكويت بكل ضيوفها وزائريها، ما داموا لم يتجاوزوا قوانين الدولة والغرض من الزيارة.

 


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